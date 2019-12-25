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Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya dikkat!

100 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı meteorolojik uyarıda bulunuldu.

25.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:20 Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya dikkat!
100 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) bekleniyor. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısında bulunuldu.

" 'ta yağmurla karışık kar yağışı bekleniliyor"

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu geçecek. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi bekleniyor.

Yağmurla karışık kar yağışı beklendiği Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 1 derece, Demirözü'nde eksi 2 ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 3 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 7 derece oldu. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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