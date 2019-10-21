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Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Hava sıcaklığında düşüşün yaşandığı Doğu Karadeniz Bölgesinde, kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

21.10.2019 09:25Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Hava sıcaklığında düşüşün yaşandığı Doğu Karadeniz Bölgesinde, kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra olarak orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar:
Kuvvetli yağış uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre (Pazartesi) öğle saatlerine kadar Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
(İHA)

Doğu Karadeniz, Trabzon, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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