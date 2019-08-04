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Doğu Karadeniz'de sağanak uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak beklendiği, sağanağın Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı uyarısı yapıldı.

04.08.2019 22:29 Doğu Karadeniz'de sağanak uyarısı
Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak beklendiği, sağanağın Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu geceden yarın sabaha kadar Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde (Of, Sürmene, Arsin, Araklı,Dernekpazarı, Çaykara, Köprübaşı) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekarede 51-100 kilogram) olacak.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Artvin, Rize, Ekonomi

Kaynak: AA

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