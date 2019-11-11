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Doğu Karadeniz'de sıcaklık mevsim normalleri üzerinde

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

11.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:18Doğu Karadeniz'de sıcaklık mevsim normalleri üzerinde

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise 'ta 16,Trabzon'da 22, Rize ve Giresun'da 24, Artvin ve Gümüşhane'de 20 derece olacak.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı da Bayburt'ta eksi 1 derece olarak kaydedildi. - BAYBURT


Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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