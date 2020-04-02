Doğu Karadeniz'den 357,7 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden 1 Ocak-31 Mart döneminde gerçekleştirilen ihracat 357 milyon 714 bin 165 dolara ulaştı.Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın üç aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 357 milyon 714 bin 165 dolara yükseldiğini bildirdi.Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 5 artışla 300 milyon 73 bin 377 doları bulduğunu aktardı.Söz konusu dönemde, Artvin'den yapılan ihracatın yüzde 56 artışla 14 milyon 911 bin 616 dolara yükseldiğini belirten Kalyoncu, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 4 düşüşle 32 milyon 388 bin 402 dolara, Gümüşhane'den yapılan ihracatın da yüzde 50 düşüşle 10 milyon 340 bin 770 dolara gerilediğini kaydetti.Kalyoncu, belirtilen dönemde yapılan ihracatın 220 milyon 710 bin 784 dolarlık kısmını fındık ve mamullerinin, 42 milyon 584 bin 248 dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünlerinin, 26 milyon 582 bin 376 dolarlık kısmını da su ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çekti.Doğu Karadeniz'den üç ayda 109 ülkeye ihracat yapıldığının altını çizen Kalyoncu, "En fazla ihracat İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkelerden Almanya'ya yönelik ihracatımızda yüzde 61, Gürcistan'a yönelik ihracatımızda ise yüzde 45 oranlarında önemli artışlar yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.Kalyoncu, dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı tahribatın ve özellikle de başta Avrupa olmak üzere önde gelen ihraç pazarlarındaki yayılımının gelecek dönemde ihracata da olumsuz yansıyacağına işaret etti."Destekler önemlidir"Bir çok ülkede uygulanan tedbirlerin, sokağa çıkma yasaklarının tüketici taleplerini büyük oranda düşürdüğünü ve birçok alıcının da bundan dolayı siparişlerini iptal ettiğini belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:"Bu durum ihracatımıza önümüzdeki aylarda önemli oranda olumsuz etki yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm sektörlere yönelik açıkladığı tedbirler, ihracat camiamıza yönelik gerek Eximbank kredileri yönünden gerekse de Kredi Garanti Fonu teminat imkanlarının artırılmasına yönelik yapılan destekler yaşanan kayıpların telafisi ve istihdam kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir. Vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği şartlarının iyileştirilmesi en azından firmalarımızın ayakta kalmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize müteşekkiriz."Kalyoncu, salgının en kısa sürede kontrol altına alınarak halkın sağlığının korunması temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:"Elbette bu salgının yol açtığı pazar daralması kısa bir süre için ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır ancak salgının kontrol altına alınması ile hızlı bir şekilde toparlanarak tekrar ihracatımızın artış trendine gireceğinden ümitliyiz. Bunun için bu salgının bir an önce kontrol altına alınması amacıyla halkımızın, devletimiz tarafından alınan tüm önlemlere sıkı sıkıya uyum göstermesi çok önemlidir."Canla başla vatandaşların hizmetinde olan ve verdikleri fedakarca hizmetle gönüllerde taht kuran başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunan Kalyoncu, "İş dünyası ve ihracatçılarımıza yönelik alınan tedbirlerle bizlere destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve tüm devletimiz yetkililerine ihracatçılarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA