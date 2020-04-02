Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğu Karadeniz'den 357,7 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden 1 Ocak-31 Mart döneminde gerçekleştirilen ihracat 357 milyon 714 bin 165 dolara ulaştı.

02.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:54
Doğu Karadeniz'den 357,7 milyon dolarlık ihracat
Doğu Karadeniz'deki 4 ilden 1 Ocak-31 Mart döneminde gerçekleştirilen ihracat 357 milyon 714 bin 165 dolara ulaştı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın üç aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 357 milyon 714 bin 165 dolara yükseldiğini bildirdi.
Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 5 artışla 300 milyon 73 bin 377 doları bulduğunu aktardı.
Söz konusu dönemde, Artvin'den yapılan ihracatın yüzde 56 artışla 14 milyon 911 bin 616 dolara yükseldiğini belirten Kalyoncu, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 4 düşüşle 32 milyon 388 bin 402 dolara, Gümüşhane'den yapılan ihracatın da yüzde 50 düşüşle 10 milyon 340 bin 770 dolara gerilediğini kaydetti.
Kalyoncu, belirtilen dönemde yapılan ihracatın 220 milyon 710 bin 784 dolarlık kısmını fındık ve mamullerinin, 42 milyon 584 bin 248 dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünlerinin, 26 milyon 582 bin 376 dolarlık kısmını da su ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çekti.
Doğu Karadeniz'den üç ayda 109 ülkeye ihracat yapıldığının altını çizen Kalyoncu, "En fazla ihracat İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkelerden Almanya'ya yönelik ihracatımızda yüzde 61, Gürcistan'a yönelik ihracatımızda ise yüzde 45 oranlarında önemli artışlar yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.
Kalyoncu, dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı tahribatın ve özellikle de başta Avrupa olmak üzere önde gelen ihraç pazarlarındaki yayılımının gelecek dönemde ihracata da olumsuz yansıyacağına işaret etti.
"Destekler önemlidir"
Bir çok ülkede uygulanan tedbirlerin, sokağa çıkma yasaklarının tüketici taleplerini büyük oranda düşürdüğünü ve birçok alıcının da bundan dolayı siparişlerini iptal ettiğini belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:
"Bu durum ihracatımıza önümüzdeki aylarda önemli oranda olumsuz etki yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm sektörlere yönelik açıkladığı tedbirler, ihracat camiamıza yönelik gerek Eximbank kredileri yönünden gerekse de Kredi Garanti Fonu teminat imkanlarının artırılmasına yönelik yapılan destekler yaşanan kayıpların telafisi ve istihdam kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir. Vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği şartlarının iyileştirilmesi en azından firmalarımızın ayakta kalmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize müteşekkiriz."
Kalyoncu, salgının en kısa sürede kontrol altına alınarak halkın sağlığının korunması temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:
"Elbette bu salgının yol açtığı pazar daralması kısa bir süre için ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır ancak salgının kontrol altına alınması ile hızlı bir şekilde toparlanarak tekrar ihracatımızın artış trendine gireceğinden ümitliyiz. Bunun için bu salgının bir an önce kontrol altına alınması amacıyla halkımızın, devletimiz tarafından alınan tüm önlemlere sıkı sıkıya uyum göstermesi çok önemlidir."
Canla başla vatandaşların hizmetinde olan ve verdikleri fedakarca hizmetle gönüllerde taht kuran başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunan Kalyoncu, "İş dünyası ve ihracatçılarımıza yönelik alınan tedbirlerle bizlere destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve tüm devletimiz yetkililerine ihracatçılarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Karadeniz, İhracat, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Doğu Karadeniz'den 357,7 milyon dolarlık ihracat - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Ekonomi
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Ekonomi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:50: Mersin Ticaret Borsası - Ekonomi 14:49: Merkez Bankası brüt döviz rezervi 1,1 milyar dolar azaldı - Ekonomi 14:49: Endekslerden 2 sıfır atma projesi ertelendi - Ekonomi 14:46: M3 para arzı arttı - Ekonomi 14:45: TESK Başkanı Palandöken: "Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin" - Ekonomi 12:48: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız - Ekonomi 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:13: Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Ekonomi 11:48: Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi 11:44: Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu - Ekonomi 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler