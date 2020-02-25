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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.

25.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:52Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA

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