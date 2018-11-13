Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

13 Kasım 2018 Salı 11:13



13 Kasım 2018 Salı 11:13

Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde kuvvetli yağış, bin metre üzeri rakımda ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde beklentilere uygun olarak son 24 saat içerisinde metrekareye 51 ile 100 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi.Yağmur ve sağanak, bin metre üzeri rakımda karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana gelen yağışların zaman zaman etkisini artırarak bugün ve yarın da devam edeceği aktarılan açıklamada, yağış toplamının metrekarede 100 kilogram üzerine ulaşılacağının tahmin edildiği vurgulandı.Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ile yüksek kesimlerde kardan dolayı buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.