Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz
'de kuvvetli yağış ve bin metre üzeri rakımda karla karışık yağmur
ile kar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların, cumartesi sabah saatlerine kadar Trabzon
çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Giresun
, Rize
ve Artvin
'in kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yağışların gece saatlerinden sonra bin metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği vurgulanarak, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, heyelan ve su baskını
gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Artvin,Doğu Karadeniz
06 Aralık 2018 Perşembe 14:19