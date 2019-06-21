21.06.2019 10:17
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Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz kıyı illerinde sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyı illerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 11'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin diliyor.
Bugün başlayıp yarına kadar devam edecek olan yağışların, Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA
Doğu Karadeniz, Güncel

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