Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz
ile Ardahan
çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.
Karadeniz ve Marmara
bölgelerinde parçalı bulutlu, Ege
ve Akdeniz
bölgelerinde az bulutlu hava tahmin ediliyor.
Ülke genelinde fırtına beklenmiyor.