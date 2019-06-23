23.06.2019 12:58
Haberler » Güncel » Haber

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.
Karadeniz ve Marmara bölgelerinde parçalı bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde az bulutlu hava tahmin ediliyor.
Ülke genelinde fırtına beklenmiyor.
Kaynak: AA
meteoroloji , ardahan , doğu karadeniz , karadeniz , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:05 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu kullandı
14:04 Trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
14:04 EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI (2) (aktüel görüntüler)
14:04 TANSU ÇİLLER OYUNU KULLANDI
14:04 ADANA GÖLDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU
14:04 İSTANBUL-EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI
14:04 İSTANBUL- 11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL OYUNU KULLANDI