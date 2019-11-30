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Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış bekleniyor.

30.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:08Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinde , Trabzon, Rize ve 'in kıyı kesimlerinde başlayacağı öngörülen yağışların Pazartesi günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada sel, su baskını ve heyelan riski ile yüksek rakımlı yerlerde yoğun kar yağışından kaynaklanabilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Doğu Karadeniz, Giresun, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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