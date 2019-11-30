Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinde Giresun
, Trabzon, Rize ve Artvin
'in kıyı kesimlerinde başlayacağı öngörülen yağışların Pazartesi günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada sel, su baskını ve heyelan riski ile yüksek rakımlı yerlerde yoğun kar yağışından kaynaklanabilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.