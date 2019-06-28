28.06.2019 16:23
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Doğu Karadeniz için yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için yağış uyarısı

Artvin ve Rize'de bugünden, Trabzon ve Giresun'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Artvin ve Rize 'de bugünden, Trabzon ve Giresun 'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Artvin ve Rize'de bu akşam saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın 1 Temmuz sabahına kadar devam etmesi öngörülüyor.
Giresun ve Trabzon'da da yarın sabahtan 30 Haziran akşamına kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını , heyelan ve yıldırım düşmesi riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Giresun , Trabzon , Artvin , Rize , Güncel

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