Haberler » Ekonomi » Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği eğitim atağına devam ediyor - Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği eğitim atağına devam ediyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği eğitim programları ile ihracatçı sayısını arttırmayı hedefliyor.

25.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:40Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği eğitim atağına devam ediyor
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği eğitim programları ile ihracatçı sayısını arttırmayı hedefliyor.

Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, gereksinim duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve firmaları ihracata yönlendirmek üzere Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nce yıllık faaliyet programı dahilinde her yıl çeşitli konularda eğitim programları düzenleniyor. DKİB tarafından 2020 yılında faaliyet programındaki eğitimler kapsamında ihracat konusunda belirli düzeyde bilgi sahibi olan firma temsilcilerinin hedef kitle olarak tespit edildiği "İhracatta müşteri bulma, ticari istihbarat ve uluslararası pazar araştırma eğitimi: dijital pazar araştırma" konulu 5 günlük bir eğitim programı düzenleniyor. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonu'nda 24 Şubat Pazartesi günü başlayan eğitim, 28 Şubat Cuma günü sona erecek.

Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren her girişimcinin, ihracat konusunda yetkinlik kazanması ve her girişimcinin birer ihracatçı olmasına büyük katkı sağlamasının hedeflendiği dış ticaret eğitimlerinin özel konu alanlarına göre periyodik olarak düzenleneceğini belirten DKİB yetkilileri, 2020 yılında Doğu Karadeniz Bölgesindeki ihracatçı sayısının arttırılmasına bu eğitimlerin önemli katkı sağlayacağını ifade ettiler.

25 firma ile sınırlı olan eğitime iştirak eden katılımcılara, eğitim sonrasında katılım belgesi verileceği belirtildi. - TRABZON

Doğu Karadeniz, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
25.02.2020 14:25:51