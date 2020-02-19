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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği üyesi firmalar Senegal'de

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) üyesi 21 firmanın katılımıyla Senegal'in başkenti Dakar'da B2B (firmadan firmaya) görüşmeleri gerçekleştirildi.

19.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:50Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği üyesi firmalar Senegal'de
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) üyesi 21 firmanın katılımıyla 'in başkenti 'da B2B (firmadan firmaya) görüşmeleri gerçekleştirildi.
Türkiye'deki Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Dakar'daki Pullman Teranga otelinde organize edilen görüşmelerin açılışını Dakar Ticaret Müşaviri Özgür İlhan Yalnız yaptı.
Senegalli iş çevrelerinin yoğun ilgi gösterdiği görüşmelerin katılımcılarından Selçuk , firmasının Trabzon'da iş güvenliği ürünleri ürettiğini belirtti.
Afrika'da Kenya ve Fas'a daha önce ziyaret düzenlediklerini, şu anda bu ülkelere ihracat yaptıklarını anlatan İskender, Senegalli iş çevreleri ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.
İskender, "Görüşmeler, umduğumuzdan ileri safhada ve yoğun bir şekilde geçiyor. Bu çok memnun edici. İnşallah bu devam eder ve karşılıklı ilişkilerimizi geliştiririz. Senegal de artık ihracat yaptığımız ülkeler arasına girer." diye konuştu.
Su ve infrared ısıtıcı üreten firmanın yetkilisi olan Osman Albayrak da 60'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ifade ederek, Senegal ve çevre ülkeleri yeni pazar olarak hedeflediklerini kaydetti.
Görüşmelere, elektrik sistemleri, iş güvenliği, ahşap, mobilya, kapı, inşaat, altyapı sektörlerinden firma temsilcileri katılıyor.

İskender, Senegal, Dakar, Güncel

Kaynak: AA

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