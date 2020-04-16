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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden sağlık çalışanlarına malzeme desteği

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla 12 bin adet tek kullanımlık koruyucu önlük ile bin adet tek kullanımlık tulum Trabzon Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edildi.

16.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:47
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden sağlık çalışanlarına malzeme desteği
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla 12 bin adet tek kullanımlık koruyucu önlük ile bin adet tek kullanımlık tulum Trabzon Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Dünyada yaşanan Korona virüs salgını can kayıplarının yanında ticarete de büyük darbe vuruyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadelede ülkemizin büyük bir başarı gösterdiğini belirterek tüm Sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduklarını ifade etti.

Gürdoğan, "Dünya genelinde küresel bir salgın olarak büyük can kayıpları yanında dünya ticaretine büyük darbe vuran Korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadelede ülkemiz büyük bir başarı gösterdi. Özellikle sağlık ordumuz sağlık çalışanları, gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ile cansiperane verdikleri üstün hizmetin tüm dünya ülkelerine örnek oldu. Tüm Sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız gece gündüz demeden yaptıkları koordineli çalışmalarla bu mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürerek, elde edilen başarıda büyük katkıları oldu. Kurum olarak da bu çalışmalara destek olunması amacıyla ülkemiz genelinde başlatılan maske temini ve 'Biz Bize yeteriz' yardım kampanyalarına destek vermek ve çok değerli sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak 12 bin adet tek kullanımlık koruyucu önlük ile bin adet tek kullanımlık tulumu Trabzon Sağlık İl Müdürlüğüne teslim ettik" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Hamdi, Trabzon, Güncel
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