Doğu Karadeniz İllerine Trabzon'da Eğitim Verilecek

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Trabzon'da "Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi" düzenleyeceği bildirildi.Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz illerinden eğitime Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon'dan üretici, tarım danışmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılacağı belirtildi.Bakanlığın, Türkiye'nin tarım ve kırsal alanda AB mevzuatına uyum sağlamasına katkıdabulunması ve bakanlığın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 2017 yılı sonundan bu yana "Türkiye'de Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Kurulmasına İlişkin Teknik Yardım Projesi"ni yürütmekte olduğu ifade edildi.Açıklamada, proje kapsamında Türkiye genelinde 600 tarım danışmanı ve üreticinin katılımı ile 12 ilmerkezinde 5 gün boyunca "Çiftlik Danışmanlık Sistemi Eğitimleri" düzenleneceği belirtilirken, şunlara yer verildi:"12-16 Kasım tarihlerinde Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'den üretici, tarımdanışmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Novotel'de düzenlenecek olan eğitimler, çeşitliAB ülkeleri ve Türkiye'den konunun uzmanları tarafından verilecek. Eğitim kapsamında çapraz uyum, çiftlik yönetimi, su ve toprağın korunması, hayvan sağlığı, hayvankimliklendirme ve hayvan hastalıkları, gıda güvenilirliği ve bitki koruma ürünleri konularında sunumlarve grup çalışmaları yapılacak, bölgedeki bazı bitkisel ve hayvansal üretim çiftlikleri ziyaret edilecek.Proje tamamlandığında, üreticilere arazi ve işletme yönetimi konusunda danışmanlık sunulması ve ÇiftlikDanışmanlık Sisteminin etkili ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmiş, çevre,gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı, çapraz uyum ve GAEC (İyi Tarım-Çevre Koşulları) standartlarına ilişkin,danışmanların ve üreticilerin bilgi ve farkındalık seviyelerinin artırılmış olması hedefleniyor. Avrupa Birliği veTürkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Finans ve İhale Birimininsözleşme makamı olarak yer aldığı proje, Italyan Eurecna firmasının liderliğinde Belçikalı Agrer ve Türkdanışmanlık şirketi Eduser ortaklığında kurulan konsorsiyum tarafından yürütülüyor."