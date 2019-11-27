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Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde bugün itibariyle iç kesimler karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, kıyı kesimlerde ise sağanak yağış etkili olacak.

27.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:19Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniliyor
Doğu Karadeniz Bölgesinde bugün itibariyle iç kesimler karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, kıyı kesimlerde ise sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin tamamı bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta yer yer kuvvetli, iç kesimlerde fırtınamsı rüzgar (30 - 50km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölge illerinden ve Gümüşhane'de karla karışık yağmurun yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.

Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların gelecek hafta başına kadar kıyı kesimlerde aralıklı sağanak yağış şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur olarak devam edeceği belirtilerek 1 Aralık Pazar günü Bayburt merkez ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı kaydedildi. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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