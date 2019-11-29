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Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafta sonu yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

29.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:02Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafta sonu yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonu ülkenin doğusunda görülecek yağışlar, cumartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 1750 metre üzeri rakımlı yerlerde gerçekleşecek.
Yağışlar pazar günü, öğle saatlerinden itibaren bin metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacak.
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş
mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Doğu Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA

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