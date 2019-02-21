Doğu Karadeniz, Kongre Turizminde Hedef Büyüttü

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), bu yıl ilk defa "ACE of M.I.C.E. Exhibition" fuarı'na katılarak bölgenin kongre, toplantı ve etkinlik olanaklarının tanıtımını yaptı.Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turist hacmini arttırmak ve pazar çeşitliğini sağlamak istediklerini ifade eden DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, MICE sektörünün turizm gelirlerinin arttırılmasında kilit öneme sahip olduğunu söyledi. Adıyaman, konuşmasına şöyle devam etti:"Yapılan araştırmalar mevsim ile ilgili bir sıkıntısı olmayanların, kış aylarında da seyahat gerçekleştirenlerin kitle turizminin neredeyse 3 katı harcama yaptığını gösteriyor. Tarihi kültürel ve doğal güzelliği, otelleri, kongre merkezleri ve uzman sektör temsilcileri ile her türlü etkinliğe ev sahipliği yapan bir potansiyele sahip bölgeyiz. MICE sektöründe istediğimiz yere gelmek için uluslararası ses getirecek organizasyonları bölgemizde yapmamız gerekiyor""İnsanlar kongre ve konferans için artık yeni destinasyonlar arıyor" diyen Adıyaman, "Biz burada çok önemli bir alternatifiz, bunu ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu doğrultuda hem kongre hem konferans hem de etkinlik turizmini geliştirmek amacıyla ilk defa bu fuara katılıyoruz. Fuar çok verimli geçti. Acentelerimiz, otellerimiz özel sektörümüz burada bölgemizi çok güzel temsil etti. İnşallah güzel sonuçlarını da alacağız" şeklinde konuştu.Ayvazoğlu, "Trabzon'un 600'den fazla otel ve 36 bin yatak kapasitesiyle önemli kongre turizmi merkezlerinden bir tanesi"Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 6 ilin kapsayıcı bir planlama ile kongre, toplantı ve etkinlik fuarında ilk defa yer aldığını ifade eden Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizm altyapısında özellikle de kongre, toplantı ve etkinlik turizmi açısından önemli bir kaynağa sahip olduğun söyledi. Ayvazoğlu, Trabzon'un 600'den fazla otel ve 36 bin yatak kapasitesiyle önemli kongre turizmi merkezlerinden bir tanesi olma özelliğine sahip olduğunu belirtti.Bölge turizminin çeşitlendirilmesi açısından fuara katılımın önemli olduğuna dikkat çeken Ayvazoğlu, başta DOKA olmak üzere sektör temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği DOKA standını KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ziyaret etti.Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturan fuara, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya gibi çok sayıda ülke katıldı.Türkiye'nin kongre, toplantı ve etkinlik sektöründe iş hacmini artıran fuar, firmalara daha fazla alıcıya ulaşarak ağlarını genişletme imkanı sağlıyor. Türkiye'de kongre turizminin gelişim ivmesine de önemli katkıları olan sektör buluşması dünya genelinde kaliteyi arttırarak farkındalık oluşturuyor. - TRABZON