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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

07.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:22Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç , Doğu , İç Anadolu,
Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu,
Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yoğun kar yağacağı tahmin ediliyor.
Fırtına bekleniyor
Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun
batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu
ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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