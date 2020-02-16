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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

16.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:50Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 'nin güney ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.
Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına, Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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