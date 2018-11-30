Doğu Karadenizli İşadamlarının Semerkant Çıkarması

Doğu Karadeniz Bölgesi Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sektöründe İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen ve 26 Kasım'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten başlayan programa 15 firma adına katılan 24 kişilik heyette bulunanlar son olarak Semerkant'tı ziyaret ettiler.

İncelemeler öncesi yapılan toplantıda konuşan DKİB Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, ünlü imparator Timur'un; " Biz ki melik-i Turan emir-i Türkistan'ız, biz ki Türk oğlu Türküz, bizki milletlerin en kadimi ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz" sözlerini hatırlatarak, "Bir kardeş iki devletiz. Bu hasletemizi işimize, aşımıza yansıtmalıyız. İnşaat sektöründe başarılı olan Doğu Karadenizli işadamları olarak ilk kez buradayız. Bundan sonra sizlerde bize gelecek ve hep beraber olacağız. Bu tarihi şehrin dokusunu bozmadan yapılacak tüm inşaat işlerinde ve gerekli olan malzemelerin sağlanmasında neler yapabileceğimizi bu ziyaretimizle belirlemeye başladık. İşbirliğimizi arttırarak bu adım adım yükseltmemiz lazım" dedi.

Gürdoğan, özellikle iki ülke devlet başkanlarının yaptığı son buluşmanın ardından yaşanan gelişmelerin çok olumlu olduğuna dikkat çekerek, "bundan sonra iş bizlere, kardeşlerden oluşan iki ülke işadamlarına düşüyor" diye konuştu.

Özbekistan'a yönelik düzenlenen yurt dışı pazarlama faaliyeti çerçevesinde düzenlenen programda daha sonra iki ülke işadamları karşılıklı görüşmeler yaptılar. Türk firmalarının temsilcileri yapabileceklerini anlattılar. Bazıları yanlarında getirdikleri numuneler üzerinden ürünlerini tanıttılar. Semerkant da yapılabilecekler ile ilgili bilgiler aldılar.