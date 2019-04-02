Doğu Kışa Teslim Oldu

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Nisan ayının gelmesine rağmen kar yağışı devam ediyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta ölçüldü.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan ve güneyi, Iğdır il geneli, Erzurum'un kuzeyinde yağmur, karla karışık yağmur, diğer illerde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Erzurum'da 0, Ağrı'da 1 ve Erzincan'da 2 derece olurken diğer illerde ise sıfırı altında olmak üzere Kars'ta 3 ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken'de 130, Konaklı'da 107, Sarıkamış Cıbıltepe'de 110, Ergan Dağında 190 ve Yalnızçam Kayak Merkezinde 5 santimetre olarak ölçüldü.Öte yandan meteoroloji uzmanları, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte zirai don olayının beklendiğini belirterek dik ve eğimli yamaçlarda da çığ tehlikesi beklendiğinden ilgililerin ve yetkililerin dikkatli olmaları gerektiği hususunda uyarıda bulundu. - ERZURUM