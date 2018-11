Doğu Kudüs'te Türk Müziği Rüzgarı

10 Kasım 2018 Cumartesi 23:29



10 Kasım 2018 Cumartesi 23:29

İşgal altındaki Doğu Kudüs 'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Leyali Tarab Müzik Festivalinde Türk müziği rüzgarı esti.The Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı tarafından organize edilen festivalde Türkiye 'den gelen " İstanbul Rüyası" adlı müzik grubu konser verdi.Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin katkılarıyla düzenlenen konsere Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler yoğun ilgi gösterdi.Ağırlıklı olarak Klasik Türk Müziği ve Türk Sanat Müziğinden eserleri seslendiren grup, konsere gelen Filistinlilere unutulmaz anlar yaşattı.Müziğin dilinin evrensel olduğunu bir kez daha ortaya koyan konserde Filistinliler, Türkçe seslendirilen parçalarla ritim tuttu.Leyali Tarab Müzik Festivali kapsamında verilen konserinin bir bölümünde The Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan bir grup da İstanbul Rüyası'na eşlik etti.Seyircilerden bol bol alkış alan konseri, bazı izleyiciler cep telefonu ile kaydetti.Konserin ardından İstanbul Rüyası grubu üyelerinden Serkan Çekim AA muhabirine yaptığı açıklamada, konsere duyulan ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Muazzam bir ilgi vardı bu da bizi şaşırttı. Burada da anladık ki ortak bir kültürümüz var, ortak melodilere sahibiz. Bizleri kardeş halkımızla (Filistin halkı) buluşturdukları için Yunus Emre Enstitüsü'ne ve Kudüs'teki değerli yöneticisi Reha Ermumcu'ya teşekkür ederiz." dedi.-"Kudüs'te müzik yapmak çok güzel bir duygu"Dünyanın birçok bölgesinde konser verdiklerini ancak Kudüs'teki atmosferin çok farklı olduğunu dile getiren Çekim, "Kudüs'te olmak, Kudüs'te müzik yapmak, aynı havayı solumak çok güzel bir duygu. Burada ilgi de çok yoğundu. Kendimizi evimizde gibi hissettik. Bu nedenle Kudüs'te konser vermekten dolayı çok memnun kaldık." ifadelerini kullandı.