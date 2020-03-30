Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi dezenfekte edildi
Dezenfekte çalışması detayları Kudüs'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'nde (Holy Sepulchre) dezenfekte çalışması yaptı.
30.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:08
Dezenfekte çalışması detayları Kudüs 'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'nde (Holy Sepulchre) dezenfekte çalışması yaptı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Doğu Kudüs, Kudüs, Güncel