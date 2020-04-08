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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

08.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:56
Sakarya , Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Sakarya'da vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Kentin işlek adreslerinden Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında sessizlik hakim oldu.
Çark Caddesi ile kent merkezindeki birçok mağazanın kapalı olduğu ve oturma alanlarının emniyet şeridiyle çevrildiği görüldü.
Öte yandan, Sakarya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun "il genelinde tüm kuyumcular ile döviz bürolarının 30 Nisan akşamına kadar her haftanın pazartesi ve perşembe günleri 11.00-17.00 saatlerinde açık kalması, diğer günler kapatılması" şeklindeki kararına da uygun davranıldı.
Kocaeli
Kocaeli'de işlek yerlerin başında gelen Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Fevziye ve Yenicuma parkları boş kalırken, insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske taktı.
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısı ciddi oranda azaldı.
Düzce
Düzce Valiliğinin şehir merkezinde yoğun araç trafiği bulunan yerlerin, sosyal mesafenin korunması ve sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla kapatılması kararının ardından şehir merkezinde sessizlik hakim oldu.
Polis ekiplerince, vatandaşların meydanlarda, sokak ve caddelerde sosyal mesafeyi gözetmeden toplu yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmiyor. Ekipler, yan yana yürüyen vatandaşlara, sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri konusunda anonslarda bulunuyor.
İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şeritlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları en sakin günlerini yaşıyor.
Zonguldak
Zonguldak'ta insanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı görüldü.
Şehrin işlek adreslerinden Gazipaşa Caddesi ile sahil ve parklarda da sessizlik hakim oldu.
Bartın
Bartın'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.
Kentte vatandaşların "Evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.
Bolu ve Karabük
Bolu kent merkezinde, İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinin kapatılmasıyla yoğunluk azaldı. Caddelere, sadece işi olan ve buralarda iş yeri bulunanların girişine izin veriliyor.
Demokrasi ve Kent Meydanı ile kentteki parklar ve yeşil alanlarda da yoğunluk görülmedi.
Karabük'ün de işlek caddeleri ile meydanlarında sessizlik hakim oldu. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de ’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Karabük, Bolu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haberler

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