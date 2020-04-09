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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya, Düzce, Karabük, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

09.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:37
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de
Sakarya , Düzce , Karabük , Bolu, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Sakarya'da vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Kentin işlek adreslerinden Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatımpark'ta sessizlik hakim oldu.
Çark Caddesi ile kent merkezindeki birçok mağazanın kapalı olduğu ve oturma alanlarının emniyet şeridiyle çevrildiği görüldü.
Öte yandan alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Kocaeli
Kocaeli'de işlek yerlerin başında gelen Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Fevziye ve Yenicuma parkları boş kalırken insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske taktı.
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısı ciddi oranda azaldı.
Düzce
Düzce'de insanların büyük bir bölümünün zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı görüldü.
Şehrin işlek adreslerinden olan Anıtpark ve Belediye Meydanı ile İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak ve Avni Akyol Parkı normal zamanlara oranla en sakin günlerini yaşıyor.
Polis ekipleri, yaya ve araç kısıtlaması getirilen İstanbul Caddesi'ni ve buraya çıkan sokakları bariyerlerle kapatırken belirlenen alana insanlar maskesiz almıyor.
Ayrıca şehir içi ulaşımda ana arterleri oluşturan cadde ve bulvardaki araç yoğunluğunda ciddi oranda düşüş gözlendi.
Düzce Belediyesince anonslarla vatandaşlara sık sık "Evde kal" çağrıları yapıyor.
Karabük

Karabük'te insanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı görüldü.

Şehrin işlek caddeleri ile meydanlarında sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske taktı.

Öte yandan polis ekiplerince, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmedi.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de belediye hoparlöründen vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
Zonguldak
Zonguldak'ın en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önü boş kalırken insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.
Sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı kentin sahil ve parklarında da sessizlik hakim oldu.
Bolu
Bolu kent merkezinde, İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinin kapatılmasıyla yoğunluk azaldı. Caddelere, sadece işi olan ve buralarda iş yeri bulunanların girişine izin veriliyor.

Demokrasi ve Kent meydanlarıyla parklar ve yeşil alanlarda da yoğunluk görülmedi.

Bartın
Bartın'da Hükümet Caddesi'nin yanı sıra Yukarı Çarşı, Kemerköprü ve Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Sakarya, Karabük, Düzce, Güncel
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