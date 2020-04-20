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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

20.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:02
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de
Sakarya , Kocaeli, Düzce, Bolu , Zonguldak ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyuluyor.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesinin ardından Sakarya kent merkezinde kısmi araç ve yaya yoğunluğu görüldü.
Şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Çark Caddesi ve Demokrasi Meydanı'ndaki sessizlik, marketler, bankalar, iletişim firmaları ve gıda mamulleri satan iş yerlerinin açmasıyla yerini hareketliliğe bıraktı.
Dinlenme alanlarında şerit çekilen oturma yerleri ve parklar boş kalmaya devam ederken temel ihtiyaç alanlarının dışında faaliyet gösteren firmalar kepenk açmadı.
Bolu
Bolu'da "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Kentin en işlek yeri İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar, evde kalmayı tercih ediyor.
Polis ekipleri ve zabıta memurları, yaptıkları anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.
Zonguldak

Zonguldak'ın en işlek mekanlarından Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kaldı. Kentte vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların da büyük kısmının maske taktığı gözlemlendi.

Kentin sahil ve parklarında da sessizlik hakim oldu.
Kocaeli
Kocaeli'de iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlemleri ve market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı görüldü.
Öte yandan, D-100 kara yolu ile şehrin ana arterlerinde seyreden özel araç sayısında geçen haftaya göre artış olması dikkati çekti.
Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğunun yaşandığı Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden yürümelerine izin vermedi.

Öte yandan, Karabük Valiliğince anonslarla vatandaşlara sık sık "evde kal" çağrıları yapıldı.
Düzce

Düzce'de normal zamanda en işlek yerlerden İstanbul ve Gaziantep Caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezinde sakinlik hüküm sürüyor.

Evlerinden çıkan vatandaşların büyük kısmının maske taktığı gözlendi.

Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Şehrin en işlek cadde ve bulvarlarında ise trafik yoğunluğunda büyük oranda azalma yaşandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Sakarya, Türkiye, Bolu, Güncel
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