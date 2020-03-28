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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sokaklardaki dezenfeksiyon çalışmaları Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

28.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:28
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sokaklardaki dezenfeksiyon çalışmaları Sakarya, Kocaeli, Bolu , Düzce ve Karabük 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfeksiyonu sürdürüyor.
Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nın trafiğe kapalı kesimlerini tankerlerden sıkılan köpüklü suyla yıkayan ekipler, ayrıca bankları dezenfetanlarla temizledi.
Temizlik çalışmaları sırasında bulvar, köpüklü su nedeniyle beyaza büründü.
Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, düzenli olarak üst geçitleri dezenfekte etmeye başladı.
İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde açılacak çamaşırhane, sağlık çalışanları tarafından kullanılabilecek.
Çamaşır ve kurutma makineleri bulunacak çamaşırhane, gelecek hafta faaliyete geçecek.
İzmit Belediyesi önünde, dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetlerinin dezenfekte edileceği "dezenfeksiyon tüneli", 1 Nisan'da hizmete sunulacak.
Uygulamanın etkili olması durumunda, İzmit'in farklı noktalarına da dezenfekte tüneli kurulacak.
Bolu
Bolu'da bir araya gelen öğretmenler, sağlık personeline destek olmak için 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper üretiyor. Siperlerin plastik aksamından günlük 150 adet üreten öğretmenler, ürünleri İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim etmeye başladı.
Ayrıca Bolu Bilim ve Sanat Merkezi, İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Koç İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük hazırlanan bin 500'er yüz siperlikli ve 2 biner tek kullanımlık maskenin üretimi devam ediyor.
Bolu'nun Mengen ilçesinde polis ekipleri, cadde ve sokaklar ile Bolu-Zonguldak kara yolunda oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşlara, evlerinde kalmaları ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor.
Düzce
Düzce'de, şehirde ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarının dijital ekranları "Evde kal" sloganıyla donatıldı. Uyarıların virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği bildirildi.
Öte yandan, belediye tarafından trafik ışıklarına da "Evde kal" yazıları yerleştirildi.
Toplu taşıma araçları, park ve bahçeler ile kamu kurumlarının dezenfeksiyonuna ise devam ediliyor.
Öte yandan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye hoparlöründen vatandaşlara seslenerek, evde kalmaları çağrısında bulundu.
Karabük
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilk triaj bölümü, dışarıda kurulan çadırda hizmet vermeye başladı.
Kentte belediye ekiplerinin ortak alanları dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karabük, Düzce, Bolu, Güncel

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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

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