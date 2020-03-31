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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Uygulamanın drone çekimle Ekiplerin sürücü ve yolculara yönelik denetimlerinden detaylar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Batı Karadeniz bağlantı yolunda sürücülerin ve yolcuların ateşi öldüğü denetim, drone ile havadan görüntülendi.

31.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:21
Uygulamanın drone çekimle
Ekiplerin sürücü ve yolculara yönelik denetimlerinden detaylar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Batı Karadeniz bağlantı yolunda sürücülerin ve yolcuların ateşi öldüğü denetim, drone ile havadan görüntülendi.
Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu.
Ekiplerin kontrollerinde seyahat eden vatandaşlar bilgilendirilirken, araç içinde 65 yaş ve üstü yolcuların olup olmadığı ve taşıma kapasitesine uyulup uyulmadığı denetlendi.
Sürücü ve yolcuların ateşi ölçülürken vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Giriş noktalarındaki kontroller drone ile havadan görüntülendi.
Emniyet güçleri, bütün araçların tek tek arandığını belirterek mecbur olmadıkça hiçbir vatandaşın oturdukları meskeni terk etmemeleri istedi.
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Karadeniz, Güncel

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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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