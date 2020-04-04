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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Ekiplerin kontrol noktasında sürücülerin evraklarını denetlemesi Sürücülerin ateş ölçümlerinin yapılması Araçların geçişine ilişkin detaylar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

04.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
Ekiplerin kontrol noktasında sürücülerin evraklarını denetlemesi
Sürücülerin ateş ölçümlerinin yapılması
Araçların geçişine ilişkin detaylar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında D-100 kara yolunun Sakarya kesimi Esentepe mevkisinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi.
Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, gerekli belgeleri olmayanlara geçiş izni vermedi.
Vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Kontrolün yapıldığı bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Karadeniz, Marmara, Güncel

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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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