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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

04.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:30
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında D-100 kara yolunun Sakarya kesimi Esentepe mevkisinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi.
Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, gerekli belgeleri olmayanlara geçiş izni vermedi.
Vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Kontrolün yapıldığı bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Tedbirlere uyulması ve zaruri olmadıkça evlerden çıkılmaması yönünde merkezi sistem üzerinden anonsların da yapıldığı kentte, marketlerin dışında birçok iş yeri kepenk açmadı.
Şehir merkezindeki park ve bahçelerde yoğunluğun önlenmesi ve sosyal mesafenin sağlanması amacıyla banklar ile dinlenme alanlarındaki oturma yerlerine şerit çekildi. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Karadeniz, Sakarya, Marmara, Güncel

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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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