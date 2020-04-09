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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

100 kara yolundaki kontrol noktaları Ekiplerin araçları durdurması Ekiplerin sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçmeleri Kent merkezinde alınan tedbirler BOLU - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

09.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:47
D-100 kara yolundaki kontrol noktaları
Ekiplerin araçları durdurması
Ekiplerin sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçmeleri
Kent merkezinde alınan tedbirler BOLU - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Bolu
Bolu'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.
Bariyerlerle kapatılan caddeye girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece buraya geçmemeleri için uyaran ekipler, maske ve eldiven takılması tavsiyesinde de bulunuyor.
İl merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de kontrol altında tutuluyor. Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
Bolu Belediyesi ekipleri, mobil hizmet aracıyla, vatandaşların bazı işlemlerini buradan yapabilmesine imkan sağlıyor.
Sağlık ekiplerine ateş ölçer desteği verildi.
Bolu Merkez İmam Hatip Orta Okulu ve öğretmenleri ile Bolu Bağışçılar Vakfı, sağlık kurumlarında kullanılmak üzere ateş ölçer bağışında bulundu.
Sağlık Müdürlüğüne verilen ateş ölçerler, sağlık kurumları ile ilde görev yapan personele dağıtıldı.
Mudurnu'da kıyılan bir nikahta sosyal mesafeye dikkat edilerek belediye başkanının makam odasında yapılan törene şahitlerden başka kimse alınmadı. Gelin ve damat ile nikahı kıyan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker de maske taktı.
Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hattı kuruldu.
Vatandaşların kaygı, korku ve stresini en aza indirebilmek amacıyla kurulan hattı arayan vatandaşlara, il müdürlüğünde görev yapan psikologlar uzaktan psikososyal destek hizmeti veriyor. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Bolu, Güncel
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