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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - BOLU

Bolu Kent Meydanı'ndan alınan tedbirler Kızılay ekiplerinin maske dağıtımı yapması Demokrasi Meydanı'ndaki dezenfeksiyon tüneli BOLU - Bolu genelinde koronavirüsle ilgili tedbirler artarak devam ediyor.

16.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:02
Bolu Kent Meydanı'ndan alınan tedbirler
Kızılay ekiplerinin maske dağıtımı yapması
Demokrasi Meydanı'ndaki dezenfeksiyon tüneli BOLU - Bolu genelinde koronavirüsle ilgili tedbirler artarak devam ediyor.
Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından oluşturulan bariyerli kontrol noktasında vatandaşların kimlikleri kontrol edilerek, 20 yaş altı ve 65 yaş üstünde olan vatandaşların neden sokakta olduklarına dair gerekçeleri soruluyor, Maskesiz olan ve kurallara rağmen dışarı çıkanlarla ilgili cezai işlemler uygulanıyor.
Bolu Belediyesi ekiplerince kentin ana arterleri, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi alanlar gün içerisinde sürekli koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Geceleri ise itfaiye ekiplerince cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.
Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kent girişiyle D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor ve izin belgeleri kontrol ediliyor.
Ateşi olan vatandaşlar sağlık ekiplerine yönlendirilirken, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanıyor. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Kovid-19 tedbirleri - BOLU

Kaynak: AA

Etiketler: Demokrasi Meydanı, Kızılay, Bolu, Güncel
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