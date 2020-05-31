Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

31.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:07

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Hafta sonu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, her eve maske dağıtıyor.

Belediyenin Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ve Vefa Sosyal Destek Grupları da ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılıyor.

KOCAELİ

Pandemi nedeniyle kapatılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen Şehirlerarası Otobüs Terminali, 1 Haziran'da tekrar açılıyor.

Terminal'de birçok önlem alınarak kapalı alanların sağlıklı bir ortam haline gelmesi sağlanıyor. Terminale girişteki görevli çalışanlar vatandaşların ateşlerini ölçecek. Yüksek ateş çıktığında sağlık birimlerine haber verilerek olası virüsün içeride yayılması ya da tehlike arz etmesi önlenecek.

UlaşımPark terminal temizlik birimleri tarafından gün içerisinde sürekli olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Terminal kapalı ve açık alanlar kamera sistemi ile de kontrol edilecek.

Ayrıca, UlaşımPark tarafından vatandaşları Sabiha Gökçen Havalimanı'na aktarmasız ulaştıran Hat 250, 1 Haziran'da yeniden seferlerine başlayacak.

Hat 250, 1 - 3 Haziran aralığında Gebze Otogarına uğrayarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıracak. 4 Haziran'dan itibaren ise 44 seferle yolcularına konforlu, hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlayacak.

Sefer saatleri ve güzergah bilgisine www.e-komobil.com ve www.kocaeli.bel.tr adreslerinden ulaşılabilecek.

ZONGULDAK

Zonguldak sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de boş kalan cadde ve sokaklarda Zonguldak Belediyesi ekipleri, yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca çöp konteynırları ile atık maske ve eldiven kutularını da dezenfekte ediyor.

DÜZCE

Düzce'de polis, jandarma ve zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi bünyesinde oluşturulan atölyede maske üretimi devam ediyor. Üretilen maskelerin ihtiyaç bulunan kurum ve kişilere dağıtımı sağlanıyor.

Belediye ekipleri, Kovid-19 salgını sürecinden normalleşme dönemine geçiş kapsamında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU

Bolu kent merkezinin giriş ve çıkışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontroller devam ediyor.Ankara ve İstanbul'u bir birine bağlayan ve Bolu kent merkezinden geçen D-100 karayolunun lent merkezi giriş ve çıkışlarında polis ve sağlık ekipleri tarafından kontroller devam ediyor. Polis ekipleri tarafından araç içerinde bulunanlara maske ve sosyal mesafe kontrolü yapılırken, sağlık ekipleri tarafından da araç içerisinde bulunanların ateşleri ölçülüyor. Öte yandan Bolu Belediye sekipleri tarafından kent merkezinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

BARTIN

Bartın'da, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde cadde ve sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Bartın Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yem bırakılıyor. Yine belediye itfaiye ekipleri de boş kalan cadde, sokak ve mahallelerde yıkama çalışması yapıyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Güncel, Haber

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