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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

Sakarya, Düzce, Karabük, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

10.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:57
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de
Sakarya , Düzce , Karabük , Bolu, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Sakarya'da kentin işlek yerlerinden Çark ve Karaağaç caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Şemsiyeli Park'ta sessizlik hakim oldu.
Çark Caddesi ve Uzun Çarşı ile kent merkezindeki birçok mağazanın kapalı olduğu ve oturma alanlarının emniyet şeridiyle çevrildiği görüldü.
Düzce
Düzce'de, İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şeritlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları en sakin günlerini yaşadı.
Kentin yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi girişinde kurulan geçiş noktalarında maske denetiminin ardından vatandaşların geçişine izin veriyor.
Zonguldak
Zonguldak'ın en işlek yerlerinden Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önü boş kalırken, insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.
Sokağa çıkanların büyük kısmı maske takarken, kentin sahil ve parklarında da sessizlik hakim oldu.
Kocaeli
Kocaeli'de işlek yerlerin başında gelen Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Fevziye ve Yenicuma parkları boş kaldı. İnsanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske taktı.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısı ciddi oranda azaldı, kara yolunda bulunan otobüs duraklarının da boş olduğu görüldü.
Karabük
Karabük'ün işlek caddeleri ile meydanlarında sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske taktı.
Ayrıca polis ekiplerince, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmedi.
Öte yandan, Karabük Belediyesince anonslarla vatandaşlara sık sık "Evde kal" çağrıları yapıldı.
Bolu
Bolu kent merkezinde, İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinin kapatılmasıyla yoğunluk azaldı. Caddelere, sadece işi olan ve buralarda iş yeri bulunanların girişine izin veriliyor.
Demokrasi ve Kent meydanları ile kentteki parklar ve yeşil alanlarda da yoğunluk görülmedi.
Bartın
Bartın'da insanların büyük bölümü zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.
Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Karabük, Düzce, Güncel
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