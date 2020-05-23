Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

23.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:41
Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırlarında vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Genelge kapsamında vatandaşlar bugün 10.00-17.00 saatlerinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden alışveriş yapabilecek.
Bu kapsamda Sakarya'da kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Dar Sokak sessizliğe büründü. Sokaklarda, görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimsenin olmadığı görüldü.
Zonguldak'ın normal zamanlarda işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile park ve sahillerde sessizlik hakim oldu. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Madenci Anıtı önü de boş kaldı. Polis ekipleri ise caddelerdeki denetimlerini sürdürüyor.
Bartın'da, Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere normal zamanlarda kentin işlek yerlerinde sessizlik hakim. Mahallelerde de tüm sokaklar sessizliğe büründü. Trafikte sadece polis, market ve ekmek fırını araçları görüldü.
Düzce'nin en işlek yerleri İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve Spor Sokak'ta izin belgesi olanların geçişine izin veriliyor.
Karabük'te kentin en işlek caddeleri ve sokakları, sessizliğe büründü. Sokaklarda görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor. Polis ekipleri, kent merkezi ve kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.
Bolu'da normalde araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk ile Hastane bulvarları, Cumhuriyet ve İzzet Baysal caddelerinde sadece görevliler ve izinli vatandaşlar bulunuyor. Polis ekipleri, araç trafiğinin olduğu cadde ve sokaklarda uygulama yaparak, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor. Öte yandan, İzzet Baysal Caddesi'nin trafiğe kapalı alanı ile Kent ve Demokrasi meydanlarında da sessizlik hakim.
Kocaeli'de şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor. Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yenicuma ve Sabri Yalım parkları, sessizliğe büründü. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını da tır ve kamyonlar oluşturdu. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Bartın, Güncel, Haber

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