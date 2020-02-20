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"Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar" projesinin sergisi yarın Esenler'de açılacak

"Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar" (DAHİ) projesi kapsamında hazırlanan sergi, yarın Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde meraklılarıyla buluşacak.

20.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:48
"Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar" (DAHİ) projesi kapsamında hazırlanan sergi, yarın Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde meraklılarıyla buluşacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sergide, El-Cezeri, Hoca Ahmed Yesevi, Piri Reis, Abbas İbn Firnas ve İbn-i Sina gibi Doğu coğrafyasında yetişen, dünya tarihine yön veren Türk ve Müslüman bilim insanları tanıtılacak.
Esenler Sanat Evi (ESEV) resim eğitmeni Kader Peker'in küratörlüğünde hazırlanan sergide, her bir ilim insanı tablo, heykel, duvar resmi, enstalasyon gibi farklı bir çalışmayla anlatılacak.
Etkinlikte, edebiyattan felsefeye, astronomiden geometriye, müzikten botaniğe her bir dalda buluşlar yaparak bilimin temelini oluşturan 50 ilim ve bilim insanının yer aldığı "DAHİ" projesi de tanıtılacak.

Hoca Ahmed Yesevi, Kadir Topbaş, Esenler, Güncel

Kaynak: AA

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