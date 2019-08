Doğu'nun "gözde" kurbanlıkları otomobil fiyatına alıcı bekliyor

Erzurum, Kars ve Iğdır 'daki besiciler, ağırlıkları 1 ton ve üzerindeki kurbanlıkları 17 ila 32 bin lira arasında değişen rakamlara satışa sundu.Türkiye'de hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışı hareketliliği arttı.Söz konusu kentlerde belirlenen alanlara kurbanlıklarını getiren besiciler, hayvanlarını yetiştirmek için harcadıkları emeğin karşılığını almak için vatandaşlarla kıyasıya pazarlıklar yapıyor.Besiciler tarafından, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ağırlıkları 1 ton ve üzerindeki büyükbaş hayvanlar ikinci el otomobil fiyatına satışa çıkarıldı."Paşa" ve "Kral" pazarın gözdesiErzurum'da ağırlıkları bir ton 200'er kilo olan "Paşa" ve "Kral" ismi verilen kurbanlıklar, Aziziyle ilçesindeki Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda en çok dikkati çeken kurbanlıklar oldu.Her biri için 32 bin lira satış bedeli belirlenen kurbanlıkları gören vatandaşlar da bu hayvanların fotoğrafını çekti."Paşa" ve "Kral" isimli kurbanlıklarını pazara getiren besici Erdal Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıkların toplam ağırlıklarının yaklaşık 2 ton 400 kilogram olduğunu söyledi.Kurbanlıklara henüz alıcı bulamadıklarını dile getiren Polat, "İnşallah Erzurum'da bu kurbanlıkları alacak babayiğitler çıkar. Bu hayvanlarla resim çektirmeyi ücretli yapsaydım parasını çıkarmıştım. Her biri 32, çifti 64 bin lira. Kurbanlıklar yaylada bu kadar gelişemezdi. Kuru yem, arpa, yulaf, yonca ile özel olarak besledik. Bu şekilde beslenmeyen kurbanlık gelişmiyor. Bayrama yaklaşık bir hafta var. Satışlar başladı. Yoğunluğun artacağını düşünüyorum." diye konuştu.Sarıkamış'ın "Fırtına"sı 25 bin liraKars'ın Sarıkamış ilçesinde 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki "Fırtına" adı verilen büyükbaş hayvan 25 bin liradan satışa çıkartıldı.Çatak köyünden ilçe merkezine getirilen "Fırtına"ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Besici Oktay İstek, Fırtına'ya yayla ve beside özenle baktığını aktararak, "3 yaşındaki kurbanlık günde 10-15 kilo yem ve kırma ile beslendi. Önümüzdeki günlerde satılmak üzere pazara götüreceğiz. Fiyatı 25 bin lira, yani ikinci el araba fiyatına eşdeğer. Büyük hayvan olduğu için kolaylıkla kontrol edilemiyor." ifadelerini kullandı.Iğdır'ın "Şampiyon" ve "Paşa"sıIğdır'da ise hayvan pazarında alıcılarını bekleyen 1 ton ağırlığındaki "Şampiyon" ve "Paşa" adlı iki büyükbaş hayvan, 17 ila 18 bin liraya satışa çıkartıldı."Paşa" isimli boğanın sahibi Taylan Atay, 3 yaşındaki kurbanlığın vatandaşlardan ilgi gördüğünü kaydederek, "Bu hayvanı 3 yıldır büyük emeklerle yetiştirdik, 17 bin 500 lira değer biçtik. 2006 model araba anahtarı veren 'Paşa'yı alır." dedi.Pazarın gözdelerinden "Şampiyon"un sahibi Nihat Aras ise "Ağırlığı bir tonun üzerinde. 18 bin lira değer biçtim. Almak isteyen, ikinci el araba parasını gözden çıkaracak." şeklinde konuştu.