Doğu'nun sağlık merkezi organ bekleyen 660 hastaya şifa oldu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum 'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan ve başta Doğu Anadolu'daki 13 il olmak üzere Türkiye 'nin her yerinden hastalar ile yurt dışından gelenlere de hizmet verilen Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine şu ana kadar müracaat eden hastalardan 660'ı, böbrek ve karaciğer nakliyle hayata tutundu.Kentte 15 yıl önce kurulan Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde, güçlü alt yapısı ve başarılı cerrahi ekibiyle Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığında hastaları hayata bağlamak için zamanla yarışan doktor ve sağlık görevlilerince hem canlıdan hem de kadavradan alınan organlar, yetişkinler ve çocuklar olmak üzere organ bekleyen hastalara dünya standartlarında naklediliyor.Son yıllarda ortalama 70 hastaya nakil yapılan merkezde, bugüne kadar 400'ü böbrek 260'ı da karaciğer olmak üzere toplam 660 hasta şifa buldu.Merkezde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'nın destekleriyle kısa sürede kalp nakli yapılabilmesi için de çalışmalar yürütülüyor.Merkez Müdürü Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezinin 2004 yılında kurulduğunu belirterek, ilk kez kadavradan böbrek nakliyle organ nakline başladıklarını söyledi.Daha sonraki yıllarda kadavradan ve canlıdan böbrek ile karaciğer nakilleri ve canlı vericili karaciğer nakli yapıldığını aktaran Öztürk, merkezde 15 yıldır bölge halkına hizmet etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.Öztürk, yaklaşık 4 yıldır merkezin müdürlüğünü yürüttüğünü ifade ederek, "Bugüne kadar merkezimizde 400 civarında böbrek, 200 civarında da karaciğer nakli yapıldı. Bizim için nakil sayılarından ziyade hastalara hizmet etmek önemli. Merkezimize bölgemizden başvuran insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Şu an merkezimizde hem canlıdan hem de kadavradan böbrek ve karaciğer nakillerini erişkin ve çocuklara yapıyoruz. " diye konuştu.Merkezde özellikle çocuklarda rahatlıkla karaciğer ve böbrek nakli yaptıklarına işaret eden Öztürk, bunun hastanenin donanımı ve güçlü alt yapısı ile başarılı cerrahi ekibi sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.Prof. Dr. Öztürk, güçlü bir kurum olan Atatürk Üniversitesinin bu gücünü merkezlerine aktardığına işaret ederek, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın çalışmaları yakından izleyip her türlü desteği sağladığını ifade etti."Dünya standartlarında ne yapılıyorsa merkezimizde aynısı yapılıyor"Organ Nakli Merkezinin dünya standartlarına uygun çalıştığına dikkati çeken Öztürk, "Türkiye ve dünyada organ nakli merkezlerinde ne yapılıyorsa merkezimizde de aynı düzeyde hizmet veriliyor. Bugüne kadar bütün üst yönetimimiz bizleri destekledi. Rektörümüz Çomaklı da merkezimize çok büyük önem veriyor. Bu anlamda hocamıza müteşekkiriz. Yönetimin desteği olmadan bu başarıları yakalamak zor. " değerlendirmesinde bulundu.Öztürk, böbrek ve karaciğer nakli dışında ihtiyaç halinde diğer organ nakillerini de yapabildiklerini ve bu nakiller için her türlü alt yapılarının bulunduğunu kaydetti."Kalp nakli için hazırlıkların çoğu tamamlanmak üzere"Çomaklı'nın merkezde kalp nakli yapılabilmesi için girişimleri olduğunu anlatan Öztürk, "Orta vadede hastanemizde kalp nakli işlemi gerçekleşecek ve bunun için hazırlıklarımızın büyük çoğunluğu tamamlanmak üzere. Bizim listemizde böbrek bekleyen 300, karaciğer bekleyen 170 civarında hasta var. Bunların büyük kısmı da kadavra listesinde bekliyor. Canlı nakil hazırlığına devam ettiğimiz hastalarımız da var. "Öztürk, merkeze başta Azerbaycan-Nahçivan olmak üzere yurt dışından da hastaların canlı nakil için geldiğini belirterek, Gürcistan ve Kırgızistan 'dan da başvurular olduğunu aktardı.Yabancı hastalarının merkezi ve başarılarını araştırıp kendilerini tercih ettiğini anlatan Öztürk, bu hastaların ulaşım rahatlığı ve fiyat avantajı dolayısıyla merkezi tercih ettiğini dile getirdi."Organ bağışçı sayısı artıyor, ama yeterli değil"Öztürk, Türkiye'de kadavradan organ bağışı sayısının giderek arttığını ancak bunun yeterli olmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:"Organ bağışı konusunda insanları bilinçlendirmeliyiz. Türkiye'de nakil yapan 9 merkeze bakıldığında 13 ilden sorumlu Erzurum bölgesi bağışçı anlamında sondan ikinci sırada. Bizim insanımız aslında çok merhametli ve gönlünden hediye etmeyi sever. Organ bağışını bu anlamda dilimiz döndüğünce bu yörede anlatmak zorundayız. Temennimiz orta ve uzun vadede organ bağışını daha iyi anlatmak ve daha fazla organ bağışçı sayısına ulaşmak."Nakil sonrası hastaların sağlığına kavuşmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Öztürk, organ naklinin ekip işi olduğunu sözlerine ekledi.