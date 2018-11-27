Doğu'nun Sembolleri Kaya Tuzu ile Dünyaya Tanıtılıyor

27 Kasım 2018 Salı 11:10



27 Kasım 2018 Salı 11:10

BÜLENT MAVZER - Doğu Anadolu'nun tuz ihtiyacının karşılandığı Iğdır'da çıkarılan kaya tuzundan yapılan Ağrı Dağı, Nuh'un gemisi, leylek, al elma ve kayısı gibi yörenin sembollerine ilişkin maketler, dünyaya pazarlanarak yörenin tanıtımına katkı sağlıyor.Iğdır Üniversitesinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Tuzluca ilçesindeki tuz dağından elde edilen kaya tuzu, bulunduğu yerden alınıp Iğdır Üniversitesi yerleşkesine taşınıyor.Kaya tuzu burada kurulan Tuz Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi görevlileri ve öğrencilerce Iğdır başta olmak üzere yörenin simgesel değerlerine benzer şeklinde oyularak farklı şehirlere ve yurt dışına hediyelik eşya olarak gönderiliyor.Bölgenin tanıtımına katkı sunan yörenin sembollerinden Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi, leylek, al elma ve kayısı şekillerinde tasarlanan kaya tuzundan üretilen gece lambası ve hediyelik eşyalar ilgi çekiyor.Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Cavit Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır Üniversitesi Tuz Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde başlattıkları çalışmanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.Kaya tuzunun sağlığa faydalı olduğuna inanıldığını anlatan Polat, "Tuzun yaydığı negatif iyonlarla insanların stresini aldığına inanılıyor. Ayrıca kaya kuzunun nefes darlığı, solunum yolları rahatsızlığı olan kişilere de iyi geldiği biliniyor. Kaya tuzu özellikle bulunduğu ortamda kötü havayı çekip temiz hava verme özelliğine sahip olduğu için sağlığa yararlı." dedi.Polat, yaptıkları hediyelik ürünlere estetiklik katmak için yörenin değerlerini kaya tuzuna işlediklerini aktararak "Gelen siparişleri ustalarımız ellerinde şekillendirerek farklı ürünler ortaya çıkarıyor. Özellikle bu bölgede meşhur olan al elma, leylek, kayısı bir değer, bu tür çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu."Öğrencilere de kaya tuzunu işlemeyi öğretiyoruz"Tuz Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görevli Erol Güney da tuz dağından elde edilen madenin saflığını yitirilmeden işlendiğini ifade ederek şunları söyledi:"Burada işlediğimiz kayaları güzel motiflerle süsleyip gece lambaları yapıyoruz. İlgisi olan öğrencilere de kaya tuzunu işlemeyi öğretiyoruz. Iğdır'ın sembolleri olan leylek, Nuh'un Gemisi, elma en çok ilgi gören çalışmalarımızdandır. Üniversitemize hediyelik eşya olarak ürettiğimiz bu ürünleri stantlarımızda da satıyoruz."