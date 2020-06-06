Doğu'nun "şifa kaynağı kaplıcalar"ı yeniden kapılarını açtı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin termal turizm merkezlerinden Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, Kovid-19 normalleşme süreciyle yeniden kapılarını açtı.

06.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:18
Doğu Anadolu Bölgesi'nin termal turizm merkezlerinden Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, Kovid-19 normalleşme süreciyle yeniden kapılarını açtı.
Son dönemlerde artan tesisleriyle dikkati çeken ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki kaplıcalar, Van, Iğdır ve Erzurum gibi çevre illerden her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor.
Bölgede romatizma ve cilt başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan Diyadin Kaplıcaları, yılın 4 mevsimi "şifa" arayanların gözde adresleri arasında yer alıyor.
Son yıllarda yapılan jeotermal alanların sayısının artması, aileler için özel havuzlar ve günübirlik konaklama yerlerinin hizmete girmesiyle daha çok kişiye hizmet veren kaplıcalar, çevresindeki doğal güzelliklerle de dikkati çekiyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan ailelerin rahat vakit geçirip dinlenmesi için piknik alanlarının da bulunduğu kaplıcalar, normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı.
Dezenfekte edilmiş havuzlarda sosyal mesafeli yüzme keyfi
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen kaplıcalara gelmeye başlayan vatandaşlar, dezenfekte edilmiş havuzlarda yüzüp, dinleniyor.
Bölgede faaliyet gösteren bir tesisin işletme sahibi Mehmet Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin Kaplıcaları'nın Avrupa ve dünyada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Yer altından çıkan suyun 80 derece sıcaklıkta olduğunu ve bunun havuzlarda 45 dereceye kadar düşürüldüğünü ifade eden Özden, "Kaplıcalar, romatizma, bel ağrısı, damar tıkanıklığı ve cilt hastalıklarına faydalıdır. Kovid-19 salgını yüzünden kaplıcalarımız kapalıydı ve normalleşmeyle tekrardan açtık, Ziyaretçilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.
Van'dan kaplıcalara gelen vatandaşlardan Haluk Kılıç da bel fıtığı ve romatizma hastalığı bulunduğu için kaplıcalara gelip şifa aradığını belirterek, imkanı olan herkesi Diyadin'e davet etti. Doğu’nun ’şifa kaynağı kaplıcalar’ı yeniden kapılarını açtı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Diyadin, Ağrı, Güncel, Haber

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