Doğu Perinçek: Abdullah Öcalan'dan çiçek aldığıma pişman değilim

Vatan Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazetecilik yaptığı dönemde görüştü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'dan çiçek almasıyla ilgili konuştu. Pişman olmadığını söyleyen Perinçek, çok doğru bir şey yaptığını savundu.

Doğu Perinçek, son dönemde yaşanan gelişmeleri Odatv'ye değerlendirdi. CHP ve İYİ Parti'yi ABD'ye teslim olmakla suçlayan Perinçek, Vatan Partisi'nin MHP ve AK Parti'yle beraber Türkiye gemisinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılından sonra değiştiğini kaydeden Perinçek, bu yıldan sonra Erdoğan'ın PKK'nın FETÖ'nün üzerine yürüdüğü savundu.

Vatan Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek

"ÇOK DOĞRU BİR İŞ YAPTIM"

Perinçek, "Apo'dan çiçek aldığınız için hiç pişman oldunuz mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayır. Çok doğru bir şey yaptım. Mesele çiçek alma meselesi değil. Abdullah Öcalan yakalandığında 'Perinçek bana geldi. ABD ve İsrail'le beraber olma. Silahları bırak ve Türkiye'nin bütünlüğü içinde yer al' dedi. Ben orada çok doğru bir iş yaptım. Onu yapmasaydım içimde ukde kalırdı. Herkesle görüşürüm. Trump'la da görüşürüm. Düşmanla da görüşürüm. Herkesle görüşürüm"