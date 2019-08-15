Doğu Perinçek: Esed davet etti, Şam'a gideceğiz; hükümetle de görüşüyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiği iddialarını "Bizim desteğimiz Türkiye'ye, Atatürk devrimlerinin tamamlanması için mücadele ediyoruz." şeklinde yanıtlayan Perinçek, Suriye meselesinde hükümet ile fikir ayrılıklarını yaşadıklarını anlattı.

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA GÖRÜŞME VAR MI?

Türkiye'nin Şam yönetimiyle görüştüğü iddiasında bulunan Doğu Perinçek, PKK ve DAEŞ'i temizlemek için Suriye'nin kilit rol oynadığını savundu. Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye ile Suriye'nin görüşüp görüşmediği sorulması üzerine yaptığı açıklamada, "Görüşmeler olduğunu hem Tahran yönetiminden hem Suriye yönetiminden hem Türkiye hükümetinin çevrelerinden öğreniyoruz. Hatta Sayın Tayyip Erdoğan da görüşmeler olduğunu ifade etti.

Suriye kilit ülke oldu; PKK'yı temizlemek için, IŞİD'i temizlemek için. Doğu Akdeniz'de de Amerika-İsrail tehdidine karşı koymamız için Suriye ile işbirliği yapmamız gerekiyor. Burada ayak sürüyen bir yönetim var, Tayyip Erdoğan yönetimi. Burada çok büyük hata yapıyorlar" şeklinde konuştu.

PERİNÇEK: ESED TARAFINDAN DAVET EDİLDİM, SURİYE'YE GİDECEĞİM

Suriye'de çözümün nasıl olacağıyla ilgili planları olduğunu bildiren Perinçek, Beşar Esed'in daveti üzerine Suriye'ye gideceğini açıkladı. Perinçek, "Biz plan hazırladık çok basit; Türkiye'nin kontrolünde olan bir takım güçler, Suriyeli güçler silah bırakacak. Suriye de bunları affedecek. Biz bunu Suriye hükümetiyle konuştuk onlar evet dedi. İran evet dedi. Rus hükümeti evet dedi, hatta kendi planı haline çevirdi. Şimdi bunun için biz, önümüzdeki günlerde Sayın Beşar Esed tarafından davet edildim, büyük bir heyet halinde büyük ihtimalle eylül ayında Suriye'ye gidiyoruz...

Hükümet kanadıyla da görüşüyoruz, onların da katılmasını sağlamak istiyoruz. Şimdi isim söylemeyelim, çünkü onların burada sıkıntıları da var. Aslında biz biraz onların da istediği bir çözümü onların da biraz dışında çözmüş olacağız. Biz, Rusya-İran-Suriye'nin ve Vatan Partisi'nin ortak çözümünü ürettik. Türkiye hükümetinin böyle bir şeye hayır demesi bence pek mümkün değil" dedi.