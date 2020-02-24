Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'ye tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP ve HDP ittifakının daha şeffaf hale getirilmesini talep eden HDP Eş başkanı Pervin Buldak'ın açıklamalarını değerlendirdi. Perinçek, CHP'yi Türkiye'ye yalan söylemekle suçladı.

"BÜTÜN TÜRKİYE GERÇEĞİ BİLİYOR"

Doğu Perinçek, katıldığı programda CHP ve HDP ittifakıyla ilgili şunları söyledi:

"Pervin Buldan, bütün Türkiye'nin, hepimizin bildiği bir gerçeği tekrar ortaya koymuş oldu ve neden gizli saklı ittifak yapıyoruz, bundan sonra ittifakları açık, herkesin gözü önünde yapacağız dedi. Bu ittifaklar sebebiyle, biz HDP ile ittifak yapamayız diyerek İYİ Parti'den istifa edenler oldu. Bütün Türkiye bu gerçeği biliyor ve bu durum hala devam ediyor. CHP"nin hazırladığı demokratik muhalefet taslağında HDP'nin adı defalarca geçiyor."

"İKİ PARTİNİN TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDE İTTİFAK YAPTI"

"CHP - HDP ittifakı çok açık ortada. İki partinin ittifak yaptığı seçim yerleri deİstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Hatay,Aydın, Antalya, Bursa ve Gaziantep'tir. Bu şehirler bu ülkenin önemli şehirleri neredeyse ülkenin yarısına denk geliyor nüfus olarak. Türkiye'nin en önemli yerlerinde ittifak yapıldı. Doğu Anadolu'da bir ittifak yapılmadı çünkü CHP'nin oralarda hiç oyu yok."

"CHP TÜRK MİLLETİNE YALAN SÖYLÜYOR"

"CHP ile HDP arasında dolayısıyla PKK arasında çok açık bir ittifak var. Bu ittifak son olarak Rand Corperation darbe raporlarına girdi. Bu raporları incelediğimizde CHP'nin hazırladığı demokratik muhalefet tanımının kullanıldığını gördük. Bu demokratik muhalefetle iktidarın ele alınacağı bu raporda açıkça yazılıyor. Rand Corperation raporlarında yazanları da Pervin Buldan dile getirmiş.

Tüm bu söylenenler ardından şunu görüyoruz. CHP Türk milletine yalan söylüyor. Ortada bir ittifak yokmuş gibi davranıyor."

PERVİN BULDAN NE DEMİŞTİ?

HDP Eş başkanı Pervin Buldan, CHP ile ittifak içinde olduklarını bu sözlerle anlatmıştı:

"Bize oy vermeyen, bizim yanımızda görünmekten korkan kesimler var. Tabanımız bundan rahatsız. Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. Tabii ki ittifak vardı. Biz Türkiye'de legal alanda siyaset yapan bir partiyiz. Neden ittifak yapmayalım. Biz bu ittifakların daha açık ve şeffaf olmasını hep savunduk. Ancak bizimle ittifak yapanlar ne yazık ki buna sıcak bakmadılar."