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Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KHK ile ilgili sözleri nedeniyle İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı. FETÖ suçlamasına sert sözlerle cevap veren Saymaz, Perinçek'e Kandil ziyaretini hatırlattı.

25.02.2020 00:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 00:54

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözleri CNN Türk'ü karıştırdı. Perinçek'in stüdyodaki İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca ikili arasında tartışma yaşandı. Saymaz, Perinçek'e Kandil ziyaretini hatırlattı.

Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de HDP'nin Ankara Arena Salonu'nda gerçekleşen 4'üncü Olağan Kongresi'nde Pervin Buldan'ın sözleri tartışıldı.

İSMAİL SAYMAZ'I FETÖ'YE KOL KANAT GERMEKLE SUÇLADI

CHP'li belediyelerin de konuşulduğu programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ın sözlerini alıntılayarak stüdyodaki bazı konukları FETÖ'ye kol kanat germekle suçladı.

PERİNÇEK'E KANDİL ZİYARETİNİ HATIRLATTI

FETÖ suçlamasına sert sözlerle cevap veren İsmail Saymaz, Perinçek'e Kandil ziyaretini hatırlatarak "Tüm bunları PKK'yı dağda ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz" diye sordu.

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Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı

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