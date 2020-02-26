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Doğu Perinçek'ten CHP ile ittifak iddiası: 'Kılıçdaroğlu, HDP olmazsa olmaz' dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2015 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak için bir araya geldiklerini ancak CHP liderinin kendisine 'HDP olmazsa ittifak olmaz' yanıtını verdiğini iddia etti.

26.02.2020 23:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:03

HaberTürk TV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten CHP-HDP ittifakıyla ilgili önemli iddialarda bulundu. Doğu Perinçek, CHP ile yapacakları ittifakın Kılıçdaroğlu'nun HDP'den vazgeçmemesi sebebiyle gerçekleşmediğini söyledi.

"SÖYLEYECEKLERİM TAMAMEN BELGELİ"

Doğu Perinçek, 2015 seçimleri öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı ittifak görüşmelerini anlattı. Perinçek, "Bu söyleyeceklerimin hepsi bende belgeli ve kayıtlı" dedi ve şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla ben size getireceğim. Biz tüm görüşmelerimizi yazılı olarak yapıyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'yla önce Renaissance Oteli'nde sonra bizim genel merkezimizde bir araya geldik.Kemal Kılıçdaoğlu bizim ittifak teklifimize, fay hatlarını çatlatırız yanıtını verdi."

"HDP OLMAZSA İTTİFAK OLMAZ

Bu sözler üzerine programın bir diğer konuğu CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, Perinçek'e "Kılıçdaroğlu size, HDP olmazsa ittifak olmaz ifadesini kullandı mı" sorusunu yöneltti. Perinçek ise "Evet aynen öyle dedi" yanıtını verdi.

Doğu Perinçek'ten CHP ile ittifak iddiası: 'Kılıçdaroğlu, HDP olmazsa olmaz' dedi

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