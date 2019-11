Doğu Perinçek: "Üreticilerin milli hükümetini kuracağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tek başına AK Parti yönetimiyle Türkiye 'yi buradan çıkaramayız ama AK Parti'yi dışlayarak da çıkaramayız. Öyleyse tek başına AK Parti yönetmeyecek ama AK Parti'nin de bulunduğu üreticilerin milli hükümetini kuracağız." dedi.Perinçek, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, partisince düzenlenen "Bursa Üretim Devrimi Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözüm bulacağı bir döneme girdiğini belirtti.Türkiye'nin bir üretim devriminin eşiğinde olduğunu anlatan Perinçek, "Üreticiyi baş tacı yapacağız. Önümüzdeki dönemin temel sloganı 'üretici baş tacı' olacaktır. Üretimi, üreticiyi destekleyen her karar doğru, üretime çelme atan, zarar veren her karar yanlıştır." diye konuştu.Zorlukların paylaşılacağı bir tasarruf dönemine girildiğine işaret eden Perinçek, şunları söyledi:"Zorlukları paylaştıracak bir hükümet kuracağız. Bu, itibarı, saygınlığı, otoritesi olan, milletin çeşitli kesimlerini kucaklayacak bir hükümet olacak. Hükümet sorununu çözerek, Türkiye bir üretim devrimi yapabilir. Artık şunu kabul etmek zorunda herkes, tek başına AK Parti'nin bu zorlukların üstesinden gelme ve Türkiye'yi bu borç batağından çıkarma şansı gözükmüyor. Tek başına AK Parti yönetimiyle Türkiye'yi buradan çıkaramayız ama AK Parti'yi dışlayarak da çıkaramayız. Öyleyse tek başına AK Parti yönetmeyecek ama AK Parti'nin de bulunduğu üreticilerin milli hükümetini kuracağız. Toplumun geniş kesimlerini temsil eden, AK Parti, Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi... Tabii bölücüyü, FETÖ'cüyü bu hükümete almayacağız."Perinçek, ABD'ye karşı başını dik tutacak, Brüksel, Washington'dan dayatılan kararları reddedecek bir hükümet amaçladıklarını vurgulayarak, "Davutoğlu, Ali Babacan'ı görüyoruz. Öyle programlar ilan ediyorlar ki Amerika'ya 'Beni hükümet yap' diyorlar. Onların devri bitti. Amerika'ya 'Beni hükümet yap' diyenlerin devri geçti. Arkada kaldı o. Öyle bir şey yok." ifadesini kullandı.Türkiye'nin Amerika'dan kopup Asya'ya yerleştiğini ifade eden Perinçek, ekonomide de toparlanmanın geleceğini, geleceğe umutla baktıklarını aktardı."Osmanlı'yı, Selçuklu'yu karalamak, bunlar büyük yanlış"Türkiye'yi hiç kimsenin borç batağında boğamayacağını kaydeden Perinçek, "Tükiye, birikimleri, cevheri, çalışkan köylüsü, Atatürk'ün laikliğiyle modern iş gücü, mühendisi, ustası, sanatkarı... Büyük cevhere sahip bir ülke ve arkalarında imparatorluklar... Bizim maalesef aydınlarımız arasında bu konuda çok büyük yanlışlar var, Osmanlı'yı, Selçuklu'yu karalamak, bunlar büyük yanlışlar." diye konuştu.Perinçek, doğru politikalarla tarımın uçuşa geçebileceğini vurgulayarak, "İran'a söverek, yan bakarak, Amerika'nın İran politikalarına teslim olarak, uçmaz. Soçi Mutabakatı, ondan evvel Astana süreciyle Türkiye oraya da girdi ama orada kararlı gitmesi lazım. Suriye ile her alanda iş birliği yapılması lazım. Hem Suriye'nin kuzeyi ve bütününde terörü bitirmek hem de Doğu Akdeniz'de tehditlere göğüs germek için Suriye ile iş birliği yapacağız. Bu iş birliği, Türkiye'nin önündeki bir anahtar sorundur. Rusya'nın, Çin'in İran'ın güvenini kazanmak açısından da son derece önemlidir." değerlendirmesini yaptı.