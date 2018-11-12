Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin Kuruluş Yıl Dönümü Stockholm'de Kutlandı

İsveç
'in başkenti Stockholm
'de düzenlenen programla Doğu Türkistan
Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıl dönümü, Stockholm'ün Tensta bölgesinde İsveç Maarif Derneği, Uygur
Yardım Derneği ve Teklimakan İslam Kültür Derneği tarafından yapılan organizasyonla kutlandı. Doğu Türkistan Milli Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliğe İsveç Göçmenler Ofisi, Uluslararası Af Örgütü
, İsveç Göçmenler Ofisi Avukatlar Birliği üyelerinin de yar aldığı 300 kişi katıldı. İsveç Maarif Derneği Başkanı Abdullah Kökyar, yaptığı konuşmada 12 Kasım 1933'de Kaşgar merkezli Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin 85. yılı ile 12 Kasım 1944'de Gulca'da ilan edilen Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin 74. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.
Tekliman İslam Kültür Derneği Başkanı Paruq Sadık da, Doğu Türkistan'da devam eden Çin
zulmünü anlattı. Yaklaşık 3 saat süren programda konuklara Doğu Türkistan mutfağından çeşitli yiyecekler ikram edildi. - STOCKHOLM
İsveç,Stockholm,Doğu Türkistan
12 Kasım 2018 Pazartesi 21:24