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Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik soykırıma kınama

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik soykırımı kınadı.

11.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:16Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik soykırıma kınama
Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik soykırımı kınadı.
Avan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Doğu Türkistan'da Müslümanlara eşi görülmemiş işkence ile soykırım yapıldığını söyledi.
Müslümanlara karşı Doğu Türkistan'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan zulümlerin, terörden en çok etkilenen şehit yakınları olarak kendilerini üzdüğünü anlatan Avan, şunları kaydetti:
"Doğu Türkistan'da şu an Müslümanlara eşi görülmemiş işkence ile soykırım yapılmaktadır. Akla gelmedik işkence yöntemleri ile Müslümanlar katledilmektedir. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek bu katliam ve soykırım, acımasızca yapılmaktadır. Burada yaşayanların tek suçu ise Müslüman ve Türk olmaktır."

Doğu Türkistan, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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